Фото: mintrud.tularegion.ru
Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски
Средства индивидуальной защиты раздают в центрах социального обслуживания.
В Тульской области создан достаточный запас гигиенических масок. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.
При необходимости Фонд развития промышленности Тульской области может оперативно организовать поставку средств защиты в торговую точку или аптечную сеть.
С 8 мая многоразовые маски бесплатно раздаются через центры социального обслуживания. Закуплено более 90 тысяч масок, которые могут получить семьи с детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.
Адреса центров социального обслуживания можно найти здесь.
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