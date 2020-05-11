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Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски
Фото: mintrud.tularegion.ru

Тульские семьи с детьми могут бесплатно получить многоразовые маски

Средства индивидуальной защиты раздают в центрах социального обслуживания.

В Тульской области создан достаточный запас гигиенических масок. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

При необходимости Фонд развития промышленности Тульской области может оперативно организовать поставку средств защиты в торговую точку или аптечную сеть.

С 8 мая многоразовые маски бесплатно раздаются через центры социального обслуживания. Закуплено более 90 тысяч масок, которые могут получить семьи с детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Адреса центров социального обслуживания можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:38 −9
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Люди
Вячеслав Федорищев
Место
Тульская область

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