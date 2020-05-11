В каком режиме тульские школы завершат учебный год
В регионе утверждён порядок работы образовательных организаций на период до 31 мая.
Ограничения и запреты, введенные в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будут действовать до 31 мая. Рассказываем, как это отразится на работе школ и детских садов.
Образовательные организации всех типов могут работать в следующих режимах:
- детские сады — только в режиме дежурных групп;
- школы (для учащихся 1−4 классов) — в режиме дистанционного обучения или дежурных классов;
- школы (для учащихся 5−11 классов), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования — только в режиме дистанционного обучения.
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