В каком режиме тульские школы завершат учебный год

В регионе утверждён порядок работы образовательных организаций на период до 31 мая.

Ограничения и запреты, введенные в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будут действовать до 31 мая. Рассказываем, как это отразится на работе школ и детских садов.

Образовательные организации всех типов могут работать в следующих режимах: