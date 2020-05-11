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У 163 больных коронавирусом туляков болезнь протекает в тяжелой форме

У 163 больных коронавирусом туляков болезнь протекает в тяжелой форме

937 человек переносят ее в лёгкой форме и без клинических проявлений.

На рабочем совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что по состоянию на 11 мая в регионе лабораторно подтвержден 1881 случай заболевания коронавирусом. За время с начала эпидемии выздоровели 325 человек. 

У 163 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме. 937 человек переносят её в лёгкой форме и без клинических проявлений. Они получают медицинскую помощь на дому.

Алексей Эрк доложил, что в регионе развернуто 1269 коек для лечения больных с коронавирусом, 661 койка оборудована кислородом, из них 182 оснащены ИВЛ. Планируется поставка в регион еще 69 аппаратов ИВЛ.

Алексей Эрк подчеркнул, что в мае будет дополнительно создано 734 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего в мае к приёму больных коронавирусом будет готово 2003 койки. С учётом имеющегося резерва на сегодняшний день этого достаточно для госпитализации пациентов.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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