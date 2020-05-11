Туляк заявил в полицию о краже телефона, а вором оказался его сын

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В зареченскую полицию обратился 53-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его квартиры пропал мобильный телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний, живущий в этой же квартире сын заявителя.

«В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От молодого человека получены признательные показания», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.