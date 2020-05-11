Изображение Dariusz Sankowski с сайта Pixabay
Туляк заявил в полицию о краже телефона, а вором оказался его сын
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В зареченскую полицию обратился 53-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его квартиры пропал мобильный телефон.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний, живущий в этой же квартире сын заявителя.
«В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От молодого человека получены признательные показания», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место