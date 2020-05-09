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Алексей Дюмин лично навестил ветеранов Николая Кульпова и Василия Мирошниченко
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин лично навестил ветеранов Николая Кульпова и Василия Мирошниченко

Губернатор поздравил их с Днем Победы.

В годы войны Николай Иванович Кульпов был летчиком тяжелой авиации. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, части Польши. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.

«Вы многие годы посвятили защите Отечества. Участвовали в тяжёлых боях, освобождали Европу, своими подвигами приближали Победу», — сказал Алексей Дюмин.

Василий Маркович Мирошниченко ушел на фронт добровольцем. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 2-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

«Испытания, которые выпали на Вашу долю, кажутся непосильными. Но Вы всё выдержали, защитили родную землю. Без таких людей, как Вы, не было бы сегодняшнего праздника. А, может быть, не было бы и никого из нас», — сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил ветеранов за мирное небо, отвагу, выдержку и любовь к Родине, пожелал им душевных сил и энергии.

«Мы всегда будем гордиться подвигом наших ветеранов», — сказал Алексей Дюмин.

Галерея
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 1
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 2
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 3
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 4
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 5
Алексей Дюмин поздравил ветеранов, Фото: 6

Также в День Победы ветеранов поздравили первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Сергей Егоров.

 
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