На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом

Фото из архива Myslo.

За весь период число заболевших составило 1706 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 21 человек работает в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы. 3 жителя Тулы и Узловского района выздоровели от COVID-19. За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.