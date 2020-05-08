Туляков поздравляют с Днем Победы

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память».

- Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тульской области! От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!

Ни время, ни обстоятельства не могут умалить значение этого великого для каждого из нас праздника — он был и остается главным в летописи истории страны, в наших сердцах. Это то, что у нас не отнять!

Из года в год победный май расцветает улыбками общей радости, большого торжества, безграничной гордости — одной на всех! И 75-летие Великой Победы, несмотря на обстоятельства, станет праздником национального триумфа. В каждой семье, в каждом доме будут звучать слова благодарности ветеранам и всем, кому довелось пережить тяготы войны, — за беспримерный фронтовой и трудовой подвиг, за силу духа и веру в Победу. В этот день мы вместе склоним головы и почтим минутой молчания память тех, кто ценою жизни отстоял мир на полях сражений и в тылу, кто был замучен в застенках концлагерей и противостоял фашизму до последнего вздоха, тех, кто работал в тылу не покладая рук, тех, чьи имена высечены на плитах братских могил и курганов Бессмертия, и тех, кто до сей поры остается лежать в земле безызвестным… Низкий поклон и вечная слава героям Великой Отечественной!

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы ФС РФ. - Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители Тульской области! Мы отмечаем поистине великую дату — 75-ю годовщину Победы, которая для всего мира стала символом мужества нашего народа, верности и любви к Родине. Этот день — наш общий праздник, наша общая гордость. Он объединяет все поколения граждан страны и навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. Низкий поклон тем, кто с оружием в руках защищал страну от врага, кто ковал Победу в тылу, кто поднимал из руин города и села. Вечная память воинам, погибшим во имя Отечества. Наш священный долг — хранить память об их подвиге, отстаивать историческую правду и твердо противостоять попыткам переписать историю. И пока в наших сердцах жива священная память о великом героизме нашего народа, Россия останется могучей и непобедимой! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником! С Днем Великой Победы!