Туляков поздравляют с Днем Победы
9 мая мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы,
региональный координатор партийного проекта «Историческая память».
- Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тульской области! От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
Ни время, ни обстоятельства не могут умалить значение этого великого для каждого из нас праздника — он был и остается главным в летописи истории страны, в наших сердцах. Это то, что у нас не отнять!
Из года в год победный май расцветает улыбками общей радости, большого торжества, безграничной гордости — одной на всех! И 75-летие Великой Победы, несмотря на обстоятельства, станет праздником национального триумфа. В каждой семье, в каждом доме будут звучать слова благодарности ветеранам и всем, кому довелось пережить тяготы войны, — за беспримерный фронтовой и трудовой подвиг, за силу духа и веру в Победу. В этот день мы вместе склоним головы и почтим минутой молчания память тех, кто ценою жизни отстоял мир на полях сражений и в тылу, кто был замучен в застенках концлагерей и противостоял фашизму до последнего вздоха, тех, кто работал в тылу не покладая рук, тех, чьи имена высечены на плитах братских могил и курганов Бессмертия, и тех, кто до сей поры остается лежать в земле безызвестным… Низкий поклон и вечная слава героям Великой Отечественной!
Николай Петрунин,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.
- Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители Тульской области!
Мы отмечаем поистине великую дату — 75-ю годовщину Победы, которая для всего мира стала символом мужества нашего народа, верности и любви к Родине.
Этот день — наш общий праздник, наша общая гордость. Он объединяет все поколения граждан страны и навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека.
Низкий поклон тем, кто с оружием в руках защищал страну от врага, кто ковал Победу в тылу, кто поднимал из руин города и села. Вечная память воинам, погибшим во имя Отечества.
Наш священный долг — хранить память об их подвиге, отстаивать историческую правду и твердо противостоять попыткам переписать историю. И пока в наших сердцах жива священная память о великом героизме нашего народа, Россия останется могучей и непобедимой!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой.
С праздником! С Днем Великой Победы!
Виктор Дзюба, депутат Государственной
Думы ФС РФ.
- Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби.
9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли. Склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и восстановил страну из руин. Сколько бы ни прошло лет, мы не забудем этой священной даты, потому что знаем цену и значение Победы. Годы войны вписали страшные страницы в книгу истории нашей страны. Но они запечатлели и примеры стойкости, мужества, героизма и самоотверженности наших людей на фронте и в тылу, которые должны быть золотом вписаны в историю человечества. Пусть в этот праздничный день отступят все тревоги, радостное настроение придет в каждый дом. От всей души желаю здoрoвья, светлых, долгих и спoкoйных лет жизни, душевнoгo тепла, внимания и заботы близких. Мира, счастья и благoпoлучия! С Днем Победы!
Владимир Афонский,
депутат Государственной Думы ФС РФ.
- Дорогие земляки, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Великая Отечественная война навсегда изменила ход мировой истории, судьбы людей и политическую карту мира. 1418 дней и ночей советский народ мужественно противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника. Противостоял, выстоял и победил! Но ценой этой Победы стали жизни 27 миллионов наших соотечественников. Память о них свято хранится в каждой российской семье.
Сегодня, благодаря подвигу наших родных и близких, мы живем в свободной России, растим и воспитываем детей, строим счастливое будущее. Все мы в неоплатном долгу перед Победителями, и наша святая обязанность — знать и помнить свое историческое прошлое, беречь
и защищать Родину, как это делали наши предки.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и благополучия, счастья и мирного неба над головой. С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Борис Сокол,
президент компании «Щёкиноазот».
- Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги, партнеры, земляки! 75-й раз наша страна празднует День Победы. В этом Дне воедино слились боль невосполнимой утраты и огромная радость.
9 Мая мы вспоминаем тех, кто сражался в неравном бою, тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто ждал любимых с фронта и поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. День Великого Подвига.
Он живет в каждом из нас. Каждый год улицы наших городов становятся местом встречи поколений. «Бессмертный полк» — это акция народного единения, акция искренней благодарности за такую долгожданную Победу ценой ужасных потерь. «Бессмертный полк», как и память о великом подвиге дедов и прадедов, будет всегда. И неважно, что в этом году мы не можем пройти с портретами героев. Мы помним их и гордимся ими. И в этой памяти — залог процветания и благополучия нашей Родины. Сегодня от нас зависит, каким станет наше будущее, и я уверен, что каждый сделает всё, чтобы оно было спокойным, стабильным и устойчивым.
Желаю вам счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне. Здоровья и благополучия вашим
семьям. С Днем Великой Победы!
Игорь Крюков,
член общественной палаты Тульской области,
председатель общественной
наблюдательной комиссии Тульской области.
- Уважаемые туляки! Сердечно поздравляю вас с годовщиной Великой Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы и доблести остается в наших сердцах.
Низкий поклон всем, кто героически сражался на фронтах и оберегал тылы, не думая о славе и наградах, всем, кто прошел эту войну и знает о ней не понаслышке. Светлая память тем, кто не вернулся с полей сражения и отдал свою жизнь за нашу свободу. Спасибо вам всем за честь и отвагу!
Сегодня наша общая задача — осмыслить уроки Великой Отечественной войны и в память о победителях хранить мир, добытый ценой их крови.
От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей с вами необъятной Родины.
Другие статьи по темам
Место