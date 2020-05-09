Коронавирус подтверждён у узловчанина, умершего в Тульской областной больнице

Известно, погибшему мужчине было 64 года, он житель Узловой.

Он поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе — онкологическое заболевание, патология сердечно-сосудистой системы. Пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии. Сегодня стали известны результаты анализа: у него подтвердили covid-19.

Берегите себя. Оставайтесь дома.