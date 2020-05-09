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Дистанция и маски с нами надолго: Как регионы России будут выходить из карантина?
Фото из архива Myslo.

Дистанция и маски с нами надолго: Как регионы России будут выходить из карантина?

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений в регионах России.

Роспотребнадзор подготовил и направил в регионы рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. В каждом субъекте Федерации, в том числе и в Тульской области, решения будут принимать исходя из ситуации на местах.
 
По словам главы ведомства Анны Поповой, рекомендации сформулированы  исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. «Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны».
 
Методика расчета выхода из карантина включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд, охват населения тестированием.
 
Общий для всех регионов принцип предусматривает выход в несколько этапов.
  1. На первом этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Также станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающая одномоментный контакт большого числа людей. 
  2. На втором этапе начнут работать предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.
  3. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, предприятий общественного питания, гостиниц и образовательных учреждений.
На всех этапах  будут обязательными:
  • режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания: граждан старше 65, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом;
  • принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, 
  • сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, 
  • использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), 
  • соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и в организациях, 
  • соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).
Полный текст рекомендаций опубликован здесь
 
 
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