Дистанция и маски с нами надолго: Как регионы России будут выходить из карантина?

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Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений в регионах России.

Роспотребнадзор подготовил и направил в регионы рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. В каждом субъекте Федерации, в том числе и в Тульской области, решения будут принимать исходя из ситуации на местах.

По словам главы ведомства Анны Поповой, рекомендации сформулированы исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. «Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны».

Методика расчета выхода из карантина включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд, охват населения тестированием.

Общий для всех регионов принцип предусматривает выход в несколько этапов.

На первом этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Также станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающая одномоментный контакт большого числа людей. На втором этапе начнут работать предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, предприятий общественного питания, гостиниц и образовательных учреждений.

На всех этапах будут обязательными:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания : граждан старше 65, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом;

: граждан старше 65, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом; принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома,

при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе , если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска,

, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу),

(в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и в организациях,

всеми работающими на предприятиях и в организациях, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).