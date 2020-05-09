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Тульские моделисты провели в Туле Масштабный парад Победы: видео

Тульские моделисты провели в Туле Масштабный парад Победы: видео

Естественно, онлайн. Они записали классный ролик с участием моделей военной техники и фигурок солдат. И конечно, под вечную, самую лучшую музыку о Победе!

Идея принадлежит директору «Хобби-центра» Евгению Орлову. Он же выступил продюсером, оператором, сценаристом, режиссером и монтажером. В главных ролях (за кадром) – тульские моделисты.
 
«Этим роликом „Хобби-центр“ поздравил всех туляков с Днем Победы. Нам будет очень приятно, если нашу идею положительно оценят», — говорят в «Хобби-центре».
 
Нам понравилось, а вам?
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:10 +5
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