Тульские моделисты провели в Туле Масштабный парад Победы: видео

Естественно, онлайн. Они записали классный ролик с участием моделей военной техники и фигурок солдат. И конечно, под вечную, самую лучшую музыку о Победе!

Идея принадлежит директору «Хобби-центра» Евгению Орлову. Он же выступил продюсером, оператором, сценаристом, режиссером и монтажером. В главных ролях (за кадром) – тульские моделисты.

«Этим роликом „Хобби-центр“ поздравил всех туляков с Днем Победы. Нам будет очень приятно, если нашу идею положительно оценят», — говорят в «Хобби-центре».

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