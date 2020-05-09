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«Бессмертный полк» дома: Жители Тульской области поздравили ветеранов песней
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

«Бессмертный полк» дома: Жители Тульской области поздравили ветеранов песней

9 мая в регионе прошел «Бессмертный полк». В этом году из-за пандемии коронавируса его формат изменился.

9 мая в 11.00 жители региона выходили на балконы или подходили к окнам с портретом или фотографией героя своей семьи, а исполнением песни «День Победы» поздравляли соседей-ветеранов с праздником.

Во дворы, где живут участники Великой Отечественной войны, приезжали военный оркестр управления Росгвардии по Тульской области, машины «Автозвук Тула», которые транслировали поздравления и знакомые каждому победные песни. Родители вместе с детьми украсили окна своих домов рисунками и словами благодарности ветеранам.

Галерея
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Кроме того, многие жители разместили фотографии своих героев в соцсетях, а также опубликовали видеоролики или рассказы о них. Эти рассказы прозвучали в эфире тульских радиостанций в рамках праздничного семичасового радиомарафона.

 

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:59 +2
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