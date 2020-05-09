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9 мая в Туле: пустые улицы, флаги в окнах и люди на балконах – большой фоторепортаж Myslo

9 мая в Туле: пустые улицы, флаги в окнах и люди на балконах – большой фоторепортаж Myslo

Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев прошелся по тульским улицам в День Победы-2020. Смотрите фоторепортаж.

Пандемия внесла крутые поправки в нашу жизнь, нарушив привычный уклад и отменив даже самые вечные традиции. Всё перешло в онлайн, город опустел. Но это не значит, что праздник отменили. Он есть, просто не такой громкий. Сегодня он тихий и семейный.

Myslo публикует фоторепотаж с тульских улиц. Непривычно их видеть такими!

Галерея
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День Победы-2020, Фото: 2
День Победы-2020, Фото: 3
День Победы-2020, Фото: 4
День Победы-2020, Фото: 5
День Победы-2020, Фото: 6
День Победы-2020, Фото: 7
День Победы-2020, Фото: 8
День Победы-2020, Фото: 9
День Победы-2020, Фото: 10
День Победы-2020, Фото: 11
День Победы-2020, Фото: 12
День Победы-2020, Фото: 13
День Победы-2020, Фото: 14
День Победы-2020, Фото: 15
День Победы-2020, Фото: 16
День Победы-2020, Фото: 17
День Победы-2020, Фото: 18
День Победы-2020, Фото: 19
День Победы-2020, Фото: 20
День Победы-2020, Фото: 21
День Победы-2020, Фото: 22
День Победы-2020, Фото: 23
День Победы-2020, Фото: 24
День Победы-2020, Фото: 25
День Победы-2020, Фото: 26
День Победы-2020, Фото: 27
День Победы-2020, Фото: 28
День Победы-2020, Фото: 29
День Победы-2020, Фото: 30
День Победы-2020, Фото: 31
День Победы-2020, Фото: 32
День Победы-2020, Фото: 33
День Победы-2020, Фото: 34
День Победы-2020, Фото: 35
День Победы-2020, Фото: 36
День Победы-2020, Фото: 37
День Победы-2020, Фото: 38
День Победы-2020, Фото: 39
День Победы-2020, Фото: 40
День Победы-2020, Фото: 41
День Победы-2020, Фото: 42
День Победы-2020, Фото: 43
День Победы-2020, Фото: 44
День Победы-2020, Фото: 45
День Победы-2020, Фото: 46
День Победы-2020, Фото: 47
День Победы-2020, Фото: 48
День Победы-2020, Фото: 49
День Победы-2020, Фото: 50
День Победы-2020, Фото: 51
День Победы-2020, Фото: 52
День Победы-2020, Фото: 53
День Победы-2020, Фото: 54
День Победы-2020, Фото: 55
День Победы-2020, Фото: 56
День Победы-2020, Фото: 57
День Победы-2020, Фото: 58
День Победы-2020, Фото: 59
День Победы-2020, Фото: 60
День Победы-2020, Фото: 61
День Победы-2020, Фото: 62
День Победы-2020, Фото: 63
День Победы-2020, Фото: 64
День Победы-2020, Фото: 65
День Победы-2020, Фото: 66
День Победы-2020, Фото: 67
День Победы-2020, Фото: 68
День Победы-2020, Фото: 69
День Победы-2020, Фото: 70
День Победы-2020, Фото: 71
День Победы-2020, Фото: 72
День Победы-2020, Фото: 73
День Победы-2020, Фото: 74
День Победы-2020, Фото: 75
День Победы-2020, Фото: 76
День Победы-2020, Фото: 77
День Победы-2020, Фото: 78
День Победы-2020, Фото: 79
День Победы-2020, Фото: 80
День Победы-2020, Фото: 81
День Победы-2020, Фото: 82
День Победы-2020, Фото: 83
День Победы-2020, Фото: 84
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:10 +7
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