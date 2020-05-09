9 мая в Туле: пустые улицы, флаги в окнах и люди на балконах – большой фоторепортаж Myslo
Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев прошелся по тульским улицам в День Победы-2020. Смотрите фоторепортаж.
Пандемия внесла крутые поправки в нашу жизнь, нарушив привычный уклад и отменив даже самые вечные традиции. Всё перешло в онлайн, город опустел. Но это не значит, что праздник отменили. Он есть, просто не такой громкий. Сегодня он тихий и семейный.
Myslo публикует фоторепотаж с тульских улиц. Непривычно их видеть такими!
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