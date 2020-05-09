«Бессмертный полк» в Туле: как это было в прошлом году

Видео Сергея Старикова.

Лавина людей с портретами своих героев идет по проспекту Ленина. Более масштабного шествия Тула не видела. Вспомним, как это было?

По разным данным, в прошлом году в колоннах шествия «Бессмертного полка» прошли 150 тысяч человек.

А сегодня мы можем дома, без лент, штендеров и шествий, вспомнить воевавших предков, рассказать о них детям, просмотреть старые фотографии.

С Днем Победы!