Видео Сергея Старикова.
«Бессмертный полк» в Туле: как это было в прошлом году
Лавина людей с портретами своих героев идет по проспекту Ленина. Более масштабного шествия Тула не видела. Вспомним, как это было?
По разным данным, в прошлом году в колоннах шествия «Бессмертного полка» прошли 150 тысяч человек.
А сегодня мы можем дома, без лент, штендеров и шествий, вспомнить воевавших предков, рассказать о них детям, просмотреть старые фотографии.
С Днем Победы!
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