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«Бессмертный полк» в Туле: как это было в прошлом году
Видео Сергея Старикова.

«Бессмертный полк» в Туле: как это было в прошлом году

Лавина людей с портретами своих героев идет по проспекту Ленина. Более масштабного шествия Тула не видела. Вспомним, как это было?

По разным данным, в прошлом году в колоннах шествия «Бессмертного полка» прошли 150 тысяч человек.

А сегодня мы можем дома, без лент, штендеров и шествий, вспомнить воевавших предков, рассказать о них детям, просмотреть старые фотографии. 
 
С Днем Победы!
 
Галерея
Бессмертный полк в Туле, Фото: 1
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 3
Бессмертный полк в Туле, Фото: 4
Бессмертный полк в Туле, Фото: 5
Бессмертный полк в Туле, Фото: 6
Бессмертный полк в Туле, Фото: 7
Бессмертный полк в Туле, Фото: 8
Бессмертный полк в Туле, Фото: 9
Бессмертный полк в Туле, Фото: 10
Бессмертный полк в Туле, Фото: 11
Бессмертный полк в Туле, Фото: 12
Бессмертный полк в Туле, Фото: 13
Бессмертный полк в Туле, Фото: 14
Бессмертный полк в Туле, Фото: 15
Бессмертный полк в Туле, Фото: 16
Бессмертный полк в Туле, Фото: 17
Бессмертный полк в Туле, Фото: 18
Бессмертный полк в Туле, Фото: 19
Бессмертный полк в Туле, Фото: 20
Бессмертный полк в Туле, Фото: 21
Бессмертный полк в Туле, Фото: 22
Бессмертный полк в Туле, Фото: 23
Бессмертный полк в Туле, Фото: 24
Бессмертный полк в Туле, Фото: 25
Бессмертный полк в Туле, Фото: 26
Бессмертный полк в Туле, Фото: 27
Бессмертный полк в Туле, Фото: 28
Бессмертный полк в Туле, Фото: 29
Бессмертный полк в Туле, Фото: 30
Бессмертный полк в Туле, Фото: 31
Бессмертный полк в Туле, Фото: 32
Бессмертный полк в Туле, Фото: 33
Бессмертный полк в Туле, Фото: 34
Бессмертный полк в Туле, Фото: 35
Бессмертный полк в Туле, Фото: 36
Бессмертный полк в Туле, Фото: 37
Бессмертный полк в Туле, Фото: 38
Бессмертный полк в Туле, Фото: 39
Бессмертный полк в Туле, Фото: 40
Бессмертный полк в Туле, Фото: 41
Бессмертный полк в Туле, Фото: 42
Бессмертный полк в Туле, Фото: 43
Бессмертный полк в Туле, Фото: 44
Бессмертный полк в Туле, Фото: 45
Бессмертный полк в Туле, Фото: 46
Бессмертный полк в Туле, Фото: 47
Бессмертный полк в Туле, Фото: 48
Бессмертный полк в Туле, Фото: 49
Бессмертный полк в Туле, Фото: 50
Бессмертный полк в Туле, Фото: 51
Бессмертный полк в Туле, Фото: 52
Бессмертный полк в Туле, Фото: 53
Бессмертный полк в Туле, Фото: 54
Бессмертный полк в Туле, Фото: 55
Бессмертный полк в Туле, Фото: 56
Бессмертный полк в Туле, Фото: 57
Бессмертный полк в Туле, Фото: 58
Бессмертный полк в Туле, Фото: 59
Бессмертный полк в Туле, Фото: 60
Бессмертный полк в Туле, Фото: 61
Бессмертный полк в Туле, Фото: 62
Бессмертный полк в Туле, Фото: 63
Бессмертный полк в Туле, Фото: 64
Бессмертный полк в Туле, Фото: 65
Бессмертный полк в Туле, Фото: 66
Бессмертный полк в Туле, Фото: 67
Бессмертный полк в Туле, Фото: 68
Бессмертный полк в Туле, Фото: 69
Бессмертный полк в Туле, Фото: 70
Бессмертный полк в Туле, Фото: 71
Бессмертный полк в Туле, Фото: 72
Бессмертный полк в Туле, Фото: 73
Бессмертный полк в Туле, Фото: 74
Бессмертный полк в Туле, Фото: 75
Бессмертный полк в Туле, Фото: 76
Бессмертный полк в Туле, Фото: 77
Бессмертный полк в Туле, Фото: 78
Бессмертный полк в Туле, Фото: 79
Бессмертный полк в Туле, Фото: 80
Бессмертный полк в Туле, Фото: 81
Бессмертный полк в Туле, Фото: 82
Бессмертный полк в Туле, Фото: 83
Бессмертный полк в Туле, Фото: 84
Бессмертный полк в Туле, Фото: 85
Бессмертный полк в Туле, Фото: 86
Бессмертный полк в Туле, Фото: 87
Бессмертный полк в Туле, Фото: 88
Бессмертный полк в Туле, Фото: 89
Бессмертный полк в Туле, Фото: 90
Бессмертный полк в Туле, Фото: 91
Бессмертный полк в Туле, Фото: 92
Бессмертный полк в Туле, Фото: 93
Бессмертный полк в Туле, Фото: 94
Бессмертный полк в Туле, Фото: 95
Бессмертный полк в Туле, Фото: 96
Бессмертный полк в Туле, Фото: 97
Бессмертный полк в Туле, Фото: 98
Бессмертный полк в Туле, Фото: 99
Бессмертный полк в Туле, Фото: 100
Бессмертный полк в Туле, Фото: 101
Бессмертный полк в Туле, Фото: 102
Бессмертный полк в Туле, Фото: 103
Бессмертный полк в Туле, Фото: 104
Бессмертный полк в Туле, Фото: 105
Бессмертный полк в Туле, Фото: 106
Бессмертный полк в Туле, Фото: 107
Бессмертный полк в Туле, Фото: 108
Бессмертный полк в Туле, Фото: 109
Бессмертный полк в Туле, Фото: 110
Бессмертный полк в Туле, Фото: 111
Бессмертный полк в Туле, Фото: 112
Бессмертный полк в Туле, Фото: 113
Бессмертный полк в Туле, Фото: 114
Бессмертный полк в Туле, Фото: 115
Бессмертный полк в Туле, Фото: 116
Бессмертный полк в Туле, Фото: 117
Бессмертный полк в Туле, Фото: 118
Бессмертный полк в Туле, Фото: 119
Бессмертный полк в Туле, Фото: 120
Бессмертный полк в Туле, Фото: 121
Бессмертный полк в Туле, Фото: 122
Бессмертный полк в Туле, Фото: 123
Бессмертный полк в Туле, Фото: 124
Бессмертный полк в Туле, Фото: 125
Бессмертный полк в Туле, Фото: 126
Бессмертный полк в Туле, Фото: 127
Бессмертный полк в Туле, Фото: 128
Бессмертный полк в Туле, Фото: 129
Бессмертный полк в Туле, Фото: 130
Бессмертный полк в Туле, Фото: 131
Бессмертный полк в Туле, Фото: 132
Бессмертный полк в Туле, Фото: 133
Бессмертный полк в Туле, Фото: 134
Бессмертный полк в Туле, Фото: 135
Бессмертный полк в Туле, Фото: 136
Бессмертный полк в Туле, Фото: 137
Бессмертный полк в Туле, Фото: 138
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:58 +2
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