Страшный пожар в Тульской области: Мать успела выбраться из горящего дома, сын – погиб

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Ранним утром 8 мая в селе Трухачевка Веневского района в частном доме произошел страшный пожар. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля.

На пожаре погиб 14-летний подросток, его мать успела спастись.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электросети.



Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и близких родственников. В ведомстве отметили, что назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская экспертизы.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.