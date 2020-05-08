В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет.
Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.
сегодня, в 12:10, 4 1861 0
сегодня, в 10:28, 65 9962 2
сегодня, в 08:13, 75 3730 0
вчера, в 23:35, 63 5954 -9
Другие статьи по темам
Место