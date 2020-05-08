В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус

В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет.

Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.