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В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус

В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет.

Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Сюжет: Коронавирус
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