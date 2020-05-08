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Среди новых зараженных в регионе – 18 работающих в Москве туляков

Среди новых зараженных в регионе – 18 работающих в Москве туляков

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Тульской области за сутки 90 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 человек работают в столичном регионе, 11 человек контактировали с прибывшими оттуда.

Ранее министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, который также заразился коронавирусом, сообщил, что почти половина заболевших COVID-19 в регионе — это туляки, работающие в Москве, а также их семьи.

За весь период в Москве 98522 человек заразились коронавирусом. 

 

Напомним, в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Это касается въезда в наш регион и выезда из него. Подробнее об этом здесь.

Накануне специалисты ГАУ ТО «Центр информационных технологий» начали выслеживать с помощью беспилотников автомобили, которые пытаются проехать в Тульскую область по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты. 

В соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.

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