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Туляки, работающие в закрытых на карантин соцучреждениях, получат от 25 до 50 тысяч рублей
Надбавки установлены сотрудникам, круглосуточно находящимся со своими подопечными.
Работники учреждений социального обслуживания населения Тульской области, закрытых на полную изоляцию, получат дополнительные выплаты за нагрузку и особые условия труда в режиме повышенной готовности.
Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин. Работникам, круглосуточно находящимся вместе со своими подопечными, выплатят от 25 до 50 тысяч, в зависимости от количества дней, проведённых в изоляции.
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