Туляки, работающие в закрытых на карантин соцучреждениях, получат от 25 до 50 тысяч рублей

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Работники учреждений социального обслуживания населения Тульской области, закрытых на полную изоляцию, получат дополнительные выплаты за нагрузку и особые условия труда в режиме повышенной готовности.

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин. Работникам, круглосуточно находящимся вместе со своими подопечными, выплатят от 25 до 50 тысяч, в зависимости от количества дней, проведённых в изоляции.