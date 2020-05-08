Дома и на даче: в Туле пройдёт онлайн-забег

Фото: avatars.mds.yandex.net

Бег укрепляет иммунитет, генерирует жизненную энергию и избавляет от грустных мыслей. Принять участие в майском забеге может любой желающий. Двух- или пятикилометровую пробежку можно провести либо дома, на беговой дорожке, либо на свежем воздухе – на дачном участке.

Майский онлайн-пробег пройдет при поддержке администрации Тулы и спонсорской компании – организатора мероприятия.

Заходите на сайт онлайн-пробега, регистрируйтесь, а 12 мая, в любое удобное время с 7.00 до 19.00 включайте беговые часы или приложение Strava на телефоне, пробегайте дистанцию и синхронизируйте часы.

Программа для онлайн-забега зафиксирует участие и определит победителей в номинациях: мужской/женский зачет, 2 км или 5 км, бег дома или на дачном участке. Каждый участник майского онлайн-забега получит диплом и положительные эмоции, а победители – призы от спонсора.