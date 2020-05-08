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Новомосковские школьники подарили инспекторам ГИБДД броши из георгиевских лент
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Новомосковские школьники подарили инспекторам ГИБДД броши из георгиевских лент

Каждая изготовлена вручную с применением светоотражающих материалов.

Каждый год накануне Дня Победы юные инспекторы движения из новомосковского отряда «Академия собственной безопасности» делают броши из георгиевских ленточек в память о воинах, павших в боях за Родину.

Праздничные украшения ребята сделали в условиях самоизоляции вместе с родителями. При изготовлении брошей использовались светоотражающие материалы, которые сделали их не только красивыми, но и полезными на дороге.

Праздничные броши были переданы сотрудникам новомосковского отдела Госавтоинспекции, которые будут нести службу в праздничные дни.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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