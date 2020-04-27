Тульские учреждения соцзащиты закрыты на карантин

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В них проживают 2842 человека. За их состоянием будут наблюдать более 600 сотрудников.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса под председательством Алексея Дюмина обсуждался вопрос работы учреждений социальной защиты.

Зампредседателя регионального правительства Ольга Гремякова сообщила, что с 26 апреля в регионе закрыты на карантин 14 стационарных учреждений соцзащиты, в которых проживают 2842 человека. В каждом стационаре порядка 600 сотрудников будут работать вахтовым методом в две смены по 14 дней.

По словам Ольги Гремяковой, на горячую линию единого координационного центра 8(800)200-52-26 поступило более 25000 обращений от жителей, находящихся на карантине и самоизоляции. Почти 10000 заявок касались обеспечения продуктами и лекарствами на дому.

Алексей Дюмин поручил Ольге Гремяковой проработать вопрос доставки продуктовых наборов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.