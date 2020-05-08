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На ул. Ложевой образовалась пробка из-за ДТП с автобусом
Фото от очевидца происшествия

На ул. Ложевой образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

Автоавария произошла на развороте напротив дома 147.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, примерно в 11 утра 8 мая напротив дома №147 на ул. Ложевой столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Renault.

Судя по положению транспортных средств, водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате аварии никто не пострадал. Однако из-за участников ДТП образовалась пробка на разворот в сторону Восточного обвода.

Окончательная причина и все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:38 0
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