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Капремонт в госпитале ветеранов в Тульской области завершится к июню

Капремонт в госпитале ветеранов в Тульской области завершится к июню

Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда в пос. Грицовский Веневского района был открыт 25 лет назад.

Пациенты госпиталя — ветераны войн и труда, а также люди старше 65 лет из всех районов области. Учреждение рассчитано на 150 коек. В нем 4 отделения — два терапевтических, неврологическое и гериатрическое, а также поликлиника и стационар. В прошлом году в госпитале проходили лечение 3530 человек.

В этом году завершен ремонт терапевтического отделения на 3-м этаже.

Сейчас работы продолжаются на 1-м и 2-м этажах, где размещаются терапевтическое, гериатрическое, неврологическое, приемное отделения. Перепланировка и реконструкция внутренних систем здания завершены. 

Дополнительно на средства регионального бюджета в госпитале начат ремонт фасада здания, входных групп. 

8 мая губернатор Алексей Дюмин проинспектировал ход капремонта. Он предложил параллельно с внутренней отделкой начать и благоустройство территории.

С учетом нынешней ситуации сроки окончания работ могут быть сдвинуты, но планируется, что объект будет полностью готов к началу июня 2020 года.

Губернатор обратил внимание главы администрации Веневского района на то, что подъездные пути к госпиталю находятся в плохом состоянии, и сказал, что министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области будет дано поручение найти возможности для ремонта.

 
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