В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 мая

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1530 случаев COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

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