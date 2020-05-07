В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 мая
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1530 случаев COVID-19.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:57, 58 3136 -3
сегодня, в 10:48, 42 8669 0
сегодня, в 10:43, 54 13071 2
сегодня, в 10:33, 46 2524 1
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