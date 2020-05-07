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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 мая

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1530 случаев COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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