Компьютерная игра и мультимедийные блоки появятся в музее командира «Варяга»

Экспозицию Музея командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева в деревне Савино Тульской области дополнят мультимедийной системой, сообщает RosTender.info.

Центр организации закупок Тульской области объявил тендер на создание экспозиции музея с приспособлением здания и его территории. Заказчиком выступает Историко-краеведческий и художественный музей Тульской области. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 53 млн рублей. Заявки от участников принимают до 15 мая, 19 мая назовут победителя.

Подрядчик до конца ноября 2020 года должен будет создать аудиовизуальный комплекс музея. Для этого ему предстоит провести обмер и фотографирование экспонатов, а также, согласно требованиям музея, привлечь не менее двух экспертов-историков по теме истории отечественного флота, среди которых должен быть автор статей и книг о Рудневе.

Комплекс будет включать систему распределенного вещания контента, приложения воспроизведения контента, а также тематическую компьютерную игру. В здании музея установят мультимедийные блоки под названиями: «Политическая ситуация 1904 г.», «Крейсер «Варяг», «Канонерская лодка «Кореец», «Бой у Чемульпо», «Линия жизни. Детство. Юность. Принципы воспитания. Мечты о море», «Человек и море. Профессия. Жизнь», «Увлечения и воспоминания потомков».