Услуги парикмахерских и салонов красоты: что еще подорожает после пандемии коронавируса?

Эксперты отмечают: всё будет зависеть от того, как предприниматели смогут приспособиться к сложившимся условиям.

После окончания пандемии коронавируса ожидается подорожание импортных товаров и услуг парикмахерских и салонов красоты. Такой прогноз высказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Он связывает это с резким увеличением потребительского спроса. Однако впоследствии стоимость может снизиться.

Так, последствием ажиотажного спроса в конце марта стали цены на имбирь и лимон, когда их стоимость за три дня выросла в три раза. 31 марта средняя цена достигала 1525,72 рубля за килограмм. К середине апреля цены вернулись на прежний уровень.

Андрей Карпов отмечает, что рост цен будет зависеть в том числе и от рыночной конъюнктуры.

«Например, в начале года основная часть автопроизводителей не подняла цену на импортные автомобили, несмотря на то, что рубль уже упал. Сейчас на рынке такая конъюнктура, что компании нужно тщательно подумать об изменении цены. Из-за низкого спроса на авторынке расти может только стоимость премиальных автомобилей, так как цены на премиальные товары формируются несколько иначе. Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции», — объяснил он.

В начале мая семь автобрендов сообщили, что не будут поднимать цены на свои автомобили. Среди них — BMW, Toyota, Skoda и Lada. В основном на прежнем уровне сохранится стоимость моделей, произведенных в России.

Поднимать цены или нет — все будет зависеть от каждого конкретного предпринимателя.

«Кто-то, например, попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды и затраты на исполнение санитарных требований в связи с коронавирусом. В худшем случае это может вынудить предпринимателя уйти с рынка, если найдутся конкуренты, которые будут предлагать более низкие цены и на которых смогут переориентироваться клиенты», — пояснил эксперт.

Рынок во время периода трансформации будет подвержен достаточно серьезным колебаниям. Дальше всё будет зависеть от того, как предприниматели смогут приспособиться к сложившимся условиям, резюмировал Карпов.

В конце апреля Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%, прогноз на 2021-2022 годы сохранен на уровне 4%.