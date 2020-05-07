новости
новости
Регистрация
Жителя Воловского района осудят за убийство собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Жителя Воловского района осудят за убийство собутыльника

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 февраля. Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.   

Пресс-служба ведомства сообщает, что в ночь с 24 на 25 февраля обвиняемый, находясь одном из домов поселка Волово, поссорился со своим приятелем. Оба мужчины были пьяны. Преступник схватил нож и ударил 35-летнего собутыльника в грудь. Несчастный скончался на месте.

Следователи и полицейские раскрыли преступление в кратчайшие сроки. Вина злоумышленника доказана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоубийствопреступлениезарезал собутыльникаСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе загорелась фура: видео
В Щекинском районе загорелась фура: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.