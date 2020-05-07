Жителя Воловского района осудят за убийство собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 февраля. Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в ночь с 24 на 25 февраля обвиняемый, находясь одном из домов поселка Волово, поссорился со своим приятелем. Оба мужчины были пьяны. Преступник схватил нож и ударил 35-летнего собутыльника в грудь. Несчастный скончался на месте.

Следователи и полицейские раскрыли преступление в кратчайшие сроки. Вина злоумышленника доказана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.