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На улице Пролетарской в Туле сотрудники МЧС и полицейские спасли женщину
Фото очевидца

На улице Пролетарской в Туле сотрудники МЧС и полицейские спасли женщину

Сидевшую в окне девятого этажа тулячку передали медикам, её жизни ничто не угрожает.

Как стало известно Myslo, около 16.30 в службу 112 поступило сообщение о том, что в открытом окне лестничной клетки 9-го этажа дома № 30 по ул. Пролетарской, свесив ноги вниз, сидит женщина.

На место выехали сотрудники службы спасения, патрульно-постовой службы, а также пожарные и медики. Поднявшись на верхний этаж, спасатели и полицейские убедили 35-летнюю тулячку вернуться на лестничную площадку, а затем передали ее медикам. Жизни женщины ничто не угрожает, мотивы её поступка выясняются.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:05 +8
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Место
Тулаулица Пролетарская

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