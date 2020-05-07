На улице Пролетарской в Туле сотрудники МЧС и полицейские спасли женщину

Фото очевидца

Как стало известно Myslo, около 16.30 в службу 112 поступило сообщение о том, что в открытом окне лестничной клетки 9-го этажа дома № 30 по ул. Пролетарской, свесив ноги вниз, сидит женщина.

На место выехали сотрудники службы спасения, патрульно-постовой службы, а также пожарные и медики. Поднявшись на верхний этаж, спасатели и полицейские убедили 35-летнюю тулячку вернуться на лестничную площадку, а затем передали ее медикам. Жизни женщины ничто не угрожает, мотивы её поступка выясняются.