Фото очевидца
На улице Пролетарской в Туле сотрудники МЧС и полицейские спасли женщину
Сидевшую в окне девятого этажа тулячку передали медикам, её жизни ничто не угрожает.
Как стало известно Myslo, около 16.30 в службу 112 поступило сообщение о том, что в открытом окне лестничной клетки 9-го этажа дома № 30 по ул. Пролетарской, свесив ноги вниз, сидит женщина.
На место выехали сотрудники службы спасения, патрульно-постовой службы, а также пожарные и медики. Поднявшись на верхний этаж, спасатели и полицейские убедили 35-летнюю тулячку вернуться на лестничную площадку, а затем передали ее медикам. Жизни женщины ничто не угрожает, мотивы её поступка выясняются.
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