Тула снова в лидерах по самому низкому индексу самоизоляции

По состоянию на 12.10 сегодня, 6 мая, индекс самоизоляции в городе составил 1,8 балла.

«Яндекс» продолжает мониторить индекс самоизоляции граждан. В Туле к 12.10 он составил всего 1,8 балла. А это значит, что на улицах города снова много людей.

Тула продолжает сохранять одну из самых низких позиций по этому показателю по сравнению с соседними регионами. Так, в Липецке и в Орле к полудню уровень самоизоляции составил 1,9 балла, в Калуге — 2, в Москве — 2,6.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.