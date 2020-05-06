новости
новости
Регистрация
Тула снова в лидерах по самому низкому индексу самоизоляции

Тула снова в лидерах по самому низкому индексу самоизоляции

По состоянию на 12.10 сегодня, 6 мая, индекс самоизоляции в городе составил 1,8 балла.

«Яндекс» продолжает мониторить индекс самоизоляции граждан. В Туле к 12.10 он составил всего 1,8 балла. А это значит, что на улицах города снова много людей.

Тула продолжает сохранять одну из самых низких позиций по этому показателю по сравнению с соседними регионами. Так, в Липецке и в Орле к полудню уровень самоизоляции составил 1,9 балла, в Калуге — 2, в Москве — 2,6.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
Жизнь Тулы и области
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
сегодня, в 12:33, 8 2259 1
Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»
Жизнь Тулы и области
Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»
сегодня, в 12:07, 17 893 0
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
Жизнь Тулы и области
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
сегодня, в 11:43, 11 2405 0
В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой
сегодня, в 10:59, 25 3273 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:04 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусиндекс самоизоляции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле расцвели тысячи тюльпанов: яркий фоторепортаж Myslo
В Туле расцвели тысячи тюльпанов: яркий фоторепортаж Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.