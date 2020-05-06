В Туле расцвели тысячи тюльпанов: яркий фоторепортаж Myslo

Пока мы с вами сидим на самоизоляции, пришла весна. Всё вокруг распускается, цветет и пахнет. А особенно красиво цветут в начале мая тюльпаны. Красные, желтые, розовые, фиолетовые — наш фотограф Myslo Алексей Пирязев успел запечатлеть их во всей красе.

Наслаждаемся солнечными и яркими фотографиями и пытаемся уловить через экран аромат прекрасных весенних цветов!