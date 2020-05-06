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Житель Тульской области попытался ограбить АЗС, угрожая сжечь заправку

Житель Тульской области попытался ограбить АЗС, угрожая сжечь заправку

Мужчина вылил на пол легковоспламеняющуюся жидкость и стал требовать деньги у кассира.

В Чернском районе полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Ночью в помещение одной из заправок, расположенной неподалёку от Черни, вошел мужчина. Внезапно вылив на пол принесенную с собой легковоспламеняющуюся жидкость, он потребовал деньги, угрожая поджогом.

Сотрудник АЗС вытолкал злодея на улицу.

На место происшествия прибыли полицейские и работники частной охранной организации. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 32-летний неработающий мужчина признался в нарушении законодательства. Полицейские устанавливают все детали случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:26 +3
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