Житель Тульской области попытался ограбить АЗС, угрожая сжечь заправку

Мужчина вылил на пол легковоспламеняющуюся жидкость и стал требовать деньги у кассира.

В Чернском районе полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Ночью в помещение одной из заправок, расположенной неподалёку от Черни, вошел мужчина. Внезапно вылив на пол принесенную с собой легковоспламеняющуюся жидкость, он потребовал деньги, угрожая поджогом.

Сотрудник АЗС вытолкал злодея на улицу.

На место происшествия прибыли полицейские и работники частной охранной организации. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 32-летний неработающий мужчина признался в нарушении законодательства. Полицейские устанавливают все детали случившегося.