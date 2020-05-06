Медики-волонтеры: о работе в инфекционных госпиталях Тулы, трехчасовом сне и защитных костюмах

Фото предоставлено ОНФ по Тульской области.

В госпитали принимают на работу только тех добровольцев, которые уже имеют медицинский диплом или пока еще учатся на медработника.

В Тульской области участники акции #МыВместе, будущие медработники, помогают врачам в инфекционных госпиталях, которые развернуты для лечения пациентов с COVID-19.

Трудятся волонтеры наравне с персоналом. Заступают на дежурство на сутки, очень часто вовремя с поста не уходят, поскольку рабочих рук не хватает.

– Заходим в зону, где лежат инфицированные пациенты, в 8 часов утра. В первый раз выходим оттуда, если повезет, в 15-16 часов. Отдыхаем, обедаем. Для нас, кстати, организованы очень вкусные обеды, вода в кулерах расходуется быстро, но она в достатке, не жалуемся. После отдыха — снова в бой, примерно в 18 часов, и там уже до ночи. Если есть с кем поменяться, то ночью можно выйти поспать на 3-4 часа. Последние сутки я спала в отделении, — рассказала участница акции #МыВместе, студентка IV курса Татьяна Воробьева.

Татьяна работает медицинской сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной детской инфекционной больницы. В ее обязанности входят инъекции, раздача лекарств, взятие анализов, смена постельного белья, обход с врачами пациентов. График настолько плотный, что в течение дня не бывает времени выписать назначенные анализы, это медсестры делают ночью.

– В конце марта начался набор сотрудников по добровольному согласию в инфекционное отделение на базе Тульской областной клинической больницы. Мной было принято решение перейти на работу в госпиталь. С самого начала работы я самоизолировался, уже месяц не виделся с родственниками и знакомыми. Общаемся только по видеосвязи. Самое сложное поначалу было работать в защитном костюме, но сейчас уже привык, как в нем и родился, — поделился участник акции #МыВместе, студент VI курса медицинского института Тульского госуниверситета Максим Зелюкин.

Студент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Илья в самом начале карантина вернулся в Тулу, к родителям. В это время его отец, врач-реаниматолог, уже работал в инфекционном госпитале и буквально жил на работе, возвращаясь домой на несколько часов поспать. Тогда Илья принял решение пойти медбратом в госпиталь, помогать медикам.

– Я увидел, что медикам трудно, людей явно не хватает, поэтому вызвался помочь. К тому же я понимаю, что вряд ли повторится пандемия подобного масштаба, так что мне захотелось быть причастным к истории. Думаю, люди по всему миру еще долгое время будут оправляться от социально-экономических последствий эпидемии, — рассказал волонтер-медик, студент VI курса Илья Кулагин.

Член регионального штаба ОНФ в Тульской области Ника Сергеева:

– Со стороны ребят — студентов медицинских вузов — пойти работать медсестрами и медбратьями в инфекционные госпитали — настоящий подвиг. Опасный и сложный труд. Но в то же время это бесценный опыт для будущей профессии, который они добывают, что называется, на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11 . Организаторы акции — ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане.

Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.