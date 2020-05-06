Ольга Слюсарева: «Праздник и душевное тепло придут в семью каждого ветерана»

Ольга Анатольевна поздравила фронтовиков Михаила Александровича Кретова и Бориса Николаевича Колеватова, проживающих в поселке Косая Гора, с наступающим праздником и передала им поздравление от губернатора Тульской области, фронтовые посылки, продуктовые наборы от регионального фонда развития «Перспектива» и телевизоры.

– Сегодня как никогда нам всем необходимо с максимальным вниманием и глубоким уважением отнестись к нашим дорогим ветеранам. Из-за ситуации, сложившейся на фоне борьбы с коронавирусом, пожилые люди соблюдают строгий режим самоизоляции. Однако, несмотря на всё, праздник и душевное тепло придут в каждый дом, в семью каждого ветерана. Настоящие победители — они и сегодня одерживают победы над сложившимися обстоятельствами и на своем примере учат нас не сдаваться, действовать сплоченно и не отступать от намеченных целей, — подчеркнула Ольга Слюсарева.

Подарки были доставлены в дома ветеранов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: с использованием средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Михаил Александрович и Борис Николаевич, в свою очередь, поблагодарили региональные и городские власти за внимание и заботу.

С 5 по 8 мая депутаты Тульской городской думы в своих округах также передают подарки от губернатора ветеранам войны и труда, бывшим узникам концлагерей.

Напомним, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе в течение нескольких лет проходит акция по вручению ветеранам подарочных наборов. В 2020 году расширен перечень категорий, которые получат подобные посылки. По поручению главы региона 500 инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны в дополнение к подарочному набору вручат современные телевизоры.



Из досье Myslo

Михаил Александрович Кретов родился в деревне Соколье Курской области 6 ноября 1926 года в семье рабочих. На фронт попал в апреле 1943 года. Под Белгородом 17-летний юноша прошел курс молодого бойца и был направлен служить в пятый отдельный стрелковый полк минометчиком. Воевал на южном направлении Курской дуги.

Михаил Александрович один из немногих встретил Победу в Берлине, где также принимал участие в параде Победы союзных войск в сентябре 1945 года. В 1950 году Кретов демобилизовался из армии, приехал в Тулу и устроился в Тульское строительное управление «Центрдомнаремонт». Начинал трудовой путь простым монтажником, затем стал бригадиром. На заслуженный отдых вышел в 1996 году. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.



Борис Николаевич Колеватов родился 31 января 1924 года в городе Кирове. В сентябре 1942 года был призван в армию. Воевал в составе 56-го пограничного отряда на Дальнем Востоке. Участник войны с Японией.

В 1950 году переехал в Тулу, закончил факультет журналистики, работал фотографом, преподавателем в Тульском культурно-просветительном училище. Активно занимался общественной деятельностью. Являлся председателем общества кинолюбителей. Награжден медалями «За победу над Японией», «В честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой», юбилейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.