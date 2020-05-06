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«Масочный режим»: в Тульской области 30 предприятий перепрофилированы на пошив масок

«Масочный режим»: в Тульской области 30 предприятий перепрофилированы на пошив масок

Они производят более 400 тысяч масок в день.

6 мая губернатор Алексей Дюмин провел заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса. Губернатор отметил, что в Тульской области по-прежнему высокий уровень заболеваемости. Количество выявленных случаев заражения приближается к полутора тысячам. Все еще есть факты завоза вируса из столичного региона, но отмечается заболеваемость и среди туляков, которые никуда не ездили.

«В целях предотвращения распространения инфекции жителям региона рекомендовано ношение масок в общественных местах», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что Тульская область — один из лидеров в ЦФО по изготовлению защитных масок.

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов доложил, что более 30 предприятий перепрофилированы на пошив масок. Общая производственная мощность по итогам апреля составила более 400 тысяч масок в день. К этому моменту произведено уже более 9,5 млн масок. Средства индивидуальной защиты распределяются по аптечным сетям и предприятиям.

С четырьмя компаниями ведутся переговоры по пошиву защитных костюмов для тульских медиков.

Губернатор поручил министру разработать график пополнения запасов средств индивидуальной защиты с учетом потребности в регионе.

По словам министра труда и социальной защиты региона Андрея Филиппова, малоимущие семьи с детьми будут обеспечены многоразовыми масками бесплатно. Общее количество получателей составит более 45 тысяч человек.

Также губернатор попросил контролировать обеспечение средствами индивидуальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и в случае необходимости оказывать им содействие.

 
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