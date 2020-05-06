Бизнес-идея тульских школьников из гимназии №1 стала лучшей в России
Пятеро восьмиклассников – команда INTERBOX – победили во всероссийском этапе конкурса SAGE.
Всероссийский конкурс школьных предпринимательских проектов «Школьники за продвижение глобального предпринимательства» проводится в рамках Международной некоммерческой образовательной программы SAGE.
Теперь тульская команда INTERBOX представит Россию на международном этапе конкурса, который, к сожалению, в этом году пройдет дистанционно.
Наши победители — это пять ребят из 8 «Б» класса гимназии № 1. Их бизнес-идея называется «Чудо одного города» — небольшие подарочные боксы с тульскими сувенирами. В коробке-боксе — тульский мед и пастила, пряник и чай из трав Бежина луга, тульская смоква и даже бутылочка со свежим яснополянским воздухом. Боксы ребята предлагают реализовывать иностранцам и гостям региона. А собирать и украшать подарочные коробки смогут и люди с ограниченными возможностями.
Ольга Григорьевна Полякова, классный руководитель:
Ольга Полякова
– Наша гимназия в 2018 году занимала третье место по России, а в этом году мы стали лучшими! Команда учащихся 8 «Б» класса INTERBOX со своим проектом «Чудо одного города» вышла в международный финал. Ребята продолжают работу над своим проектом и готовятся к новым испытаниям.
Арсений Шаламов:
Арсений
– Идея этого бизнес-проекта появилась тогда, когда к нам в школу приехали гости из других стран. И тогда мы задумались, что можно было бы им подарить на память о нашем чудесном городе.
Дмитрий Титов:
Дима
– У тульского края огромная история, и мы решили объединить все его достопримечательности в одной маленькой коробочке. Решили и сделали. Кстати, в нашем боксе есть игрушки, сделанные детьми с ограниченными возможностями.
Яна Дьяченко:
Яна
– После того как мы запустим свой сайт, мы зарегистрируемся в качестве ИП к сентябрю 2020 года.
Евгения Королева:
Женя
– Сейчас наш профиль в Insagram работает в качестве рекламы, но мы уже приступили к разработке сайта, который будет «конструктором» для сборки индивидуальных боксов. Также в будущем мы планируем создание интернет-магазина. На нашем сайте будет предусмотрена доставка в любую точку мира, а жители нашего региона смогут забрать боксы в гостиницах и ресторанах. Мы уже провели переговоры, и многие заведения согласны взять наш проект на реализацию.
Елизавета Зрожевская:
Лиза
– К реализации нашего проекта мы приступили в октябре 2019 года, а уже в декабре стали победителями федерального проекта предпринимателей «Дети». Прямо во время конкурса члены жюри и гости программы раскупили все наши боксы.
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