Бизнес-идея тульских школьников из гимназии №1 стала лучшей в России

Теперь тульская команда INTERBOX представит Россию на международном этапе конкурса, который, к сожалению, в этом году пройдет дистанционно.

Наши победители — это пять ребят из 8 «Б» класса гимназии № 1. Их бизнес-идея называется «Чудо одного города» — небольшие подарочные боксы с тульскими сувенирами. В коробке-боксе — тульский мед и пастила, пряник и чай из трав Бежина луга, тульская смоква и даже бутылочка со свежим яснополянским воздухом. Боксы ребята предлагают реализовывать иностранцам и гостям региона. А собирать и украшать подарочные коробки смогут и люди с ограниченными возможностями.