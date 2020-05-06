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В Тульской области по факту убийства собак из монастырского приюта возбуждено уголовное дело
Фото из группы ВКонтакте "Дежурный по Алексину".

В Тульской области по факту убийства собак из монастырского приюта возбуждено уголовное дело

Напомним, в эпицентре скандала – настоятель Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново.

По факту убийства собак из монастырского приюта полицейские возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, скандал разразился в селе Колюпаново в марте 2020 года. На территории храма был приют для собак и кошек, за которыми ухаживала настоятельница игумения Евфросиния. По мнению волонтеров, после того, как она стала слаба здоровьем, ее преемник поручил убрать приют.

В ночь на 16 марта неизвестные вывезли около 60 собак на джипах. Зоозащитников уверили в том, что животные отправлены в приюты. Позже этих псов стали находить в лесах и полях в радиусе 30-40 км от храма.

Трех убитых собак обнаружили в селе Пластово, спустя некоторое время трупы еще двух псов нашли в 15-20 километрах от монастыря.

Отметим, что настоятель храма, который оказался в эпицентре этой скандальной истории, тоже написал заявление в полицию — по поводу угроз убийства, поступавших в его адрес. По нашей информации, неизвестные ему писали смс с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

Сейчас полиция разбирается в этой истории.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:07 +5
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