В Тульской области по факту убийства собак из монастырского приюта возбуждено уголовное дело

Фото из группы ВКонтакте "Дежурный по Алексину".

По факту убийства собак из монастырского приюта полицейские возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, скандал разразился в селе Колюпаново в марте 2020 года. На территории храма был приют для собак и кошек, за которыми ухаживала настоятельница игумения Евфросиния. По мнению волонтеров, после того, как она стала слаба здоровьем, ее преемник поручил убрать приют.

В ночь на 16 марта неизвестные вывезли около 60 собак на джипах. Зоозащитников уверили в том, что животные отправлены в приюты. Позже этих псов стали находить в лесах и полях в радиусе 30-40 км от храма.

Трех убитых собак обнаружили в селе Пластово, спустя некоторое время трупы еще двух псов нашли в 15-20 километрах от монастыря.

Отметим, что настоятель храма, который оказался в эпицентре этой скандальной истории, тоже написал заявление в полицию — по поводу угроз убийства, поступавших в его адрес. По нашей информации, неизвестные ему писали смс с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

Сейчас полиция разбирается в этой истории.