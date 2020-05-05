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В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
Фото из архива Myslo.

В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

Соответствующий закон начал действовать сегодня, 5 мая.

В России с 5 мая начал действовать закон о запрете на торговлю алкогольной продукцией в заведениях общепита площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающией к ним территории. Об этом сообщает «Парламентская газета».
 
С сегодняшнего дня продавать спиртное можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для употребления готовой кулинарной продукции. При этом регионам дано право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкогольной продукцией вплоть до ее запрета.
 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 апреля 2020 года.
 
 
 
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