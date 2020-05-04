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Погода в Туле 5 мая: до +25, дожди и грозы
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 5 мая: до +25, дожди и грозы

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди (до 11 мм за сутки) и гроза.

Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +6
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