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В Туле немного повысился индекс самоизоляции

В Туле немного повысился индекс самоизоляции

На 10.20 он составлял 3 балла. Это получше, чем на прошлой неделе.

Судя по данным «Яндекса», в Туле сегодня уровень самоизоляции граждан немного выше, чем на прошлой неделе. На 10.20 этот показатель составил 3 балла.

По-прежнему в Туле уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями один из самых низких. Так, в Липецке 3 балла, в Рязани 3,1, в Орле и Калуге 3,4, в Москве — 3,6.

Сюжет: Коронавирус
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