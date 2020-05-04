Более 80% заболевших COVID-19 туляков подхватили вирус внутри региона

Об этом говорят цифры статистики за последние сутки.

За последние сутки в Тульской области 75 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно статистике, более 80% туляков заразились COVID-19 внутри региона.

По данным оперативного штаба, 14 человек «привезли» коронавирусную инфекцию из Москвы. Речь идет о работающих в столице жителях нашей области.

Напомним, на сегодняшний день в Тульской области 1293 случая коронавируса.