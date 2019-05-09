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Туляки станцевали вальс под легендарный «Синий платочек»

Туляки станцевали вальс под легендарный «Синий платочек»

Более пятисот пар вышли на площадь Ленина и танцевали под песню в исполнении Клавдии Шульженко.

Вечером 9 мая на площади Ленина в Туле было многолюдно.

С 18.00 тут шли приготовления к акции «Синий платочек».

Суть ее очень простая, но при этом трогательная и проникновенная: под одну из самых известных военных песен станцевать вальс — как это было в далеком 45-м, «в шесть часов вечера после войны».

Кстати, песня «Синий платочек» наравне с «Катюшей» с тех пор стала символом женской любви и верности, олицетворением неразрывной связи фронта и тыла.

Акция «Синий платочек» в Тульской области прошла третий раз подряд. Организатором акции выступил Молодежный парламент при поддержке Тульской облдумы и администрации Тулы. В этом году к Туле присоединились города воинской доблести Плавск, Узловая и Алексин.

- Эта акция — своеобразная эстафета, которую мы приняли от молодежного парламента при мосгордуме. «Синий платочек» — это прикосновение к событиям того времени, символ веры и надежды — в то, что солдат, ушедший на фронт, обязательно вернется, память о тех, кто уже не придет никогда. Сегодня на площадь пришли более тысячи участников — от мала до велика. И школьники, и студенты, и рабочая молодежь, и люди зрелого возраста, и ветераны, — рассказал председатель Молодежного парламента Евгений Панфилов.

По мнению Евгения, эта акция очень важна для сохранения памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов на фронте и в тылу. «Синий платочек» незримо крепкими узелками связывает прошлое нашей страны с ее будущим.

Вместе со всеми встал в ряды танцующих и Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы. И провальсировал со Светланой Родионовой, начальником Управления по информационной работе и общественным связям облдумы, две с половиной минуты, пока длилась песня.

- Могу с уверенность сказать, что молодежь у нас замечательная! Понимающая, думающая и поэтому за будущее нашей страны я спокоен, — отметил спикер. — По инициативе Молодежного парламента на главной площади города-героя проходит такая замечательная акция. В годы войны провожали на фронт и ждали с фронта такие же молодые люди, как те, что сегодня собрались на площади. Синий платочек — это символ любви, напоминание бойцу, что его любят и ждут дома. Очень красивая и добрая акция, — сказал Сергей Харитонов.

Анастасия Брыксина, член молпарламента и одна из главных организаторов акции, рассказала, как проходила подготовка к проведению «Синего платочка»:

- Мы готовились больше месяца, на разных площадках проводили репетиции. У нас есть группа вконтакте, где выложено обучающее видео вальса. В этом году очень много участников — пришли и те, кто участвовал год назад, и те, кто откликнулись на наши приглашения в соцсетях, и те, кто видел наши репетиции. И даже погода нам улыбнулась солнышком!

Среди вальсирующих на площади были и профессиональные танцоры — их сразу было видно по выправке и уверенным движениям. Например, пара Анастасия Козлова и Дмитрий Лукьянов. Настя занимается в студии танца, а Дмитрий — хореограф в центре внешкольной работы.

- Мы участвуем первый раз в этой акции. Очень понравилась ее суть — ведь танец — это единение людей. И очень трогательно вспомнить героев той войны вальсом под песню военных лет. С нами принять участие в акции пришли и наши воспитанники.

Студент ТГПУ им. Толстого Михаил Агибалов участвовал в акции «Синий платочек» второй раз. Сам он родом из Курска. А его партнерша по танцу — тоже студентка педуниверситета, тулячка Алена Сергиенко — танцевала «Синий платочек» впервые.

- Я люблю танцевать. Запомнилось, как танцевал в прошлом году и вот пришел снова. Этот вальс я посвящаю своем прадеду — он дошел до Берлина и расписался на рейхстаге. Моей семье повезло — на войне никто не погиб, — рассказал Дмитрий. — Мы должны делать все, чтобы войны больше никогда не было. Именно за это — за мир во всем мире — воевали наши прадеды.

- А у меня воевали прабабушка и прадедушка. И прабабушка тоже дошла до Берлина! К сожалению, они уже не с нами. Я четвертый год подряд хожу с их портретами в рядах «Бессмертного полка». На следующий год мы обязательно придем еще танцевать под «Синий платочек».

Дмитрий Абрамов пришел на площадь один и нашел партнершу для вальса на площади.

- Это нечто большее, чем просто танец. Это значит отдать дань памяти всем, кто воевал на фронтах и ждал солдат с фронта. Именно это символизирует вальс. А вообще День Победы — это день памяти всех — и кто воевал, и кто трудился в тылу, и тех, кто потом поднимал страну из руин. Это Великая Победа, но и цена у нее великая. Мою семью тоже коснулась война. Да, наверное, нет такой семьи, которую не опалила война.

- В этом году под «Синий платочек» танцуют и участники первого международного слета «Волонтеры Победы», который в эти майские дни проходит в Туле. 100 человек из 52 стран мира! - рассказала Юлия Вепренцева, министр молодежной политики Тульской области.

Сама Юлия Вепренцева тоже танцевала, вместе с волонтерами.

Мишель из Конго — волонтер Победы, очень хорошо говорит по-русски:

- Я учился в Ленинграде и знаю наизусть слова песни «Синий платочек». Да, времени на разучивание вальса практически не было. Но я же из Конго, у нас все умеют танцевать. Один раз посмотрел — и станцую легко! Тем боле с такой партнершей!

- Меня зовут Ольга, я тоже волонтер Победы. Я с Маврикия, там тоже все заводные танцоры. Очень счастлива, что с вместе с волонтерами Победы приехала на тульскую землю. Я жила тут шесть лет. Мой дед — ветеран войны, похоронен тут. Это был самый близкий человек в моей жизни, он меня вырастил и воспитал. С его портретом сегодня я прошла в рядах Бессмертного полка. Для него День Победы был самым главным праздником.

Сергей Самсонов танцевал вальс со своей супругой Мариной.

- Участвовали в этой акции первый раз и очень волновались. Но у нас все получилось. Считаю, в нашей жизни нужны ритуалы, в том числе и такие. Это объединяет людей, — говорит Сергей.

- В моей семье обе бабушки и оба дедушки трудились на Тульском оружейном заводе. Представляете, 12-летние подростки у станка! Их уже нет в живых, и в память о них мы сегодня пришли на площадь.

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