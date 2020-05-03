В тульской больнице скончался 63-летний мужчина с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончался 63-летний житель областного центра с подтвержденным анализом на коронавирус. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе — злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. На фоне лечения состояние пациента оставалось тяжелым, сохранялась дыхательная недостаточность.

Как сообщает региональный оперативный штаб, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Это восьмая смерть в регионе у пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.