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В тульской больнице скончался 63-летний мужчина с COVID-19

В тульской больнице скончался 63-летний мужчина с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончался 63-летний житель областного центра с подтвержденным анализом на коронавирус. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе — злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. На фоне лечения состояние пациента оставалось тяжелым, сохранялась дыхательная недостаточность.

Как сообщает региональный оперативный штаб, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Это восьмая смерть в регионе у пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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