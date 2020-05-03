В тульской больнице скончался 63-летний мужчина с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончался 63-летний житель областного центра с подтвержденным анализом на коронавирус. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе — злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. На фоне лечения состояние пациента оставалось тяжелым, сохранялась дыхательная недостаточность.
Как сообщает региональный оперативный штаб, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Это восьмая смерть в регионе у пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
сегодня, в 12:46, 34 762 2
сегодня, в 10:44, 82 3796 2
сегодня, в 10:25, 60 6140 2
сегодня, в 09:44, 62 3551 -9
Другие статьи по темам
Место
Прочее