В Тульской области 83 новых случая заражения коронавирусом

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 14 человек работают в столичном регионе, 9 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

За последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 1626 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.