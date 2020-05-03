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В Тульской области 83 новых случая заражения коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 83 новых случая заражения коронавирусом

Таким образом число заболевших составляет 1218.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 14 человек работают в столичном регионе, 9 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки  полностью выздоровели 1626 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Сюжет: Коронавирус
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