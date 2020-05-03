23 новых случая заражения коронавирусом в Тульской области связаны с Москвой

В Тульской области из 83 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 23 связаны с Москвой и Подмосковьем. Сообщается, что 14 человек, у которых подтвердился COVID-19, работают в столичном регионе, 9 человек контактировали с прибывшими оттуда.

Отметим, что в данный момент в Москве лабораторно подтверждены 68606 случаев коронавируса.

Напомним, в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Это касается въезда и выезда в наш регион. Подробнее об этом здесь.

Кроме того, в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.