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Алексей Дюмин поздравил туляков с 1 мая
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил туляков с 1 мая

Губернатор Тульской области напомнил о крепких трудовых традициях и призвал провести праздник дома, чтобы позаботиться о здоровье.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с праздником Весны и Труда. Глава региона напомнил, что этот день посвящен всем, кто честно и ответственно работает на благо родной земли, а у Тульской области всегда были крепкие трудовые традиции.
 
Жители региона вносят важный вклад в благополучие России — на оборонных и металлургических предприятиях, в химической и легкой промышленности, сельском хозяйстве и других важнейших отраслях.
 
«Благодаря вам Тульская область стабильно развивается, укрепляет свою экономику, социальную сферу. Благодарю вас за трудолюбие, мастерство и верность выбранному делу. Первомай традиционно ассоциируется с приходом тепла, выездами на природу и массовыми событиями. Однако сегодня мы подходим к нему в очень непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Поэтому прошу вас: проявите осторожность, позаботьтесь о здоровье родных и близких — проведите праздник дома», — гласит текст обращения губернатора к тулякам.
 
Алексей Дюмин выразил уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности, а также пожелал всем здоровья, мира и добра.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:48 +6
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