Алексей Дюмин поздравил туляков с 1 мая

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области напомнил о крепких трудовых традициях и призвал провести праздник дома, чтобы позаботиться о здоровье.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с праздником Весны и Труда. Глава региона напомнил, что этот день посвящен всем, кто честно и ответственно работает на благо родной земли, а у Тульской области всегда были крепкие трудовые традиции.

Жители региона вносят важный вклад в благополучие России — на оборонных и металлургических предприятиях, в химической и легкой промышленности, сельском хозяйстве и других важнейших отраслях.

«Благодаря вам Тульская область стабильно развивается, укрепляет свою экономику, социальную сферу. Благодарю вас за трудолюбие, мастерство и верность выбранному делу. Первомай традиционно ассоциируется с приходом тепла, выездами на природу и массовыми событиями. Однако сегодня мы подходим к нему в очень непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Поэтому прошу вас: проявите осторожность, позаботьтесь о здоровье родных и близких — проведите праздник дома», — гласит текст обращения губернатора к тулякам.

Алексей Дюмин выразил уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности, а также пожелал всем здоровья, мира и добра.