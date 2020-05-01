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В Туле за кражу из гипермаркета задержана 71-летняя пенсионерка
Изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay

В Туле за кражу из гипермаркета задержана 71-летняя пенсионерка

Подозреваемая во всем призналась, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в дежурную часть отделения полиции «Ильинское» обратился сотрудник службы безопасности гипермаркета в микрорайоне Левобережный. Он заявил, что из торгового зала украли одежду, хозтовары и продукты питания.
 
«Сотрудниками следственно-оперативной группы полиции при просмотре записи с камер видеонаблюдения была установлена личность пенсионерки 1948 г. р. Она была доставлена в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От женщины получены признательные показания, похищенное изъято.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +10
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