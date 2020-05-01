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Что в Тульской области будет закрыто и открыто до 11 мая
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Что в Тульской области будет закрыто и открыто до 11 мая

Полный список закрытых и открытых организаций для тех, кому не сидится дома.

30 апреля Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
 
Новый документ продлевает действие ранее введенных в регионе ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, до 24.00 11 мая 2020 года. 
 
 
Запрещены:
 
  • проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
  • нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);
  • деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);
  • деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
  • деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;
  • оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
  • торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;
  • деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок;
  • выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций;
  • по 11 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму.
  • работа организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;
  • работа торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;
  • работа объектов торговли, реализующих строительные материалы; работу пунктов самовывоза;
  • продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории соответствующего муниципального образования Тульской области, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски- автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;
  • работа салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;
  • посещение гражданами территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области, за исключением граждан, работающих или посещающих объекты, расположенные на указанных территориях, с целью приобретения товаров, получения услуг, выполнения работ или проживающих в них.
 
Ограничения не распространяются на:
 
  • работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;
  • столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций; аптеки и аптечные пункты;
  • объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;
  • объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами; объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;
  • салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;
  • объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки;
  • объекты розничной торговли цветочной продукцией, реализующие такую продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки;
  • работу объектов торговли, реализующих строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.
 
Кроме того:
 
По 11 мая 2020 года запрещено посещение гражданами мест погребения, расположенных на территории Тульской области.
 
Запрещено по 11 мая 2020 года посещение плодопитомников, питомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции, за исключением ее курьерской доставки или самовывоза.
 
Эти ограничения не распространяются на плодопитомники и питомники, специализирующиеся на выращивании и разведении растений в открытом грунте и теплицах, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно
 
С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться по ссылке.
 
Сюжет: Коронавирус
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