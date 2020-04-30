«Тульский пивзавод» совместно с «Волонтер 71» передал 10 000 бутылок воды для пациентов Тульской областной больницы

В рамках социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» в партнерстве с организацией «Волонтер 71» филиал «Тульский Пивзавод» передал запас питьевой воды Тульской областной клинической больнице.

Начиная с марта, «Балтика», часть Carlsberg Group, развернула в России социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» , направленную на поддержку населения в период эпидемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами. Совместно с региональной добровольческой организацией «Волонтер 71» филиал компании «Балтика» в Туле передал 10 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» Тульской областной клинической больнице. Сейчас, когда все силы брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в особой поддержке нуждаются те, чье здоровье оказалось под угрозой.

Кампания «Несмотря на расстояние», остаемся вместе», реализуется «Балтикой» во всех регионах присутствия. Объем оказанной помощи уже составил более 500 000 единиц средств защиты и более 180 000 единиц безалкогольной продукции, а также санитарные и дезинфицирующие средства и медоборудование – средства были переданы в дома престарелых, в волонтерские центры, организующие помощь пожилым людям, а также медработникам.

Начальник ресурсного центра по развитию добровольчества Тульской области Маргарита Логунова:

«Мы благодарны компании «Балтика» и другим предприятиям, помогающим волонтерам в это нелегкое время. Среди прочей работы, которую ведут активисты Тульской области – поддержка врачей и медучреждений, принимающих больных COVID-19. Сейчас больницы приняли большую нагрузку, совместными усилиями мы можем помочь медучреждениям и врачам, которые в тяжелых условиях борются за здоровье людей».