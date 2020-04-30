новости
новости
Регистрация
В первый день мая в Туле ожидается до +14 градусов
Фото из архива Myslo.

В первый день мая в Туле ожидается до +14 градусов

Ветер северо-восточный.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе будет облачно с прояснениями.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области днем — от +9 до +14ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодапогода в Тулевеснамай

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тульский пивзавод» совместно с «Волонтер 71» передал 10 000 бутылок воды для пациентов Тульской областной больницы
«Тульский пивзавод» совместно с «Волонтер 71» передал 10 000 бутылок воды для пациентов Тульской областной больницы
Тульские школьники будут учиться дистанционно в нерабочие майские дни
Тульские школьники будут учиться дистанционно в нерабочие майские дни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.