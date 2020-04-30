Фото из архива Myslo.
В первый день мая в Туле ожидается до +14 градусов
Ветер северо-восточный.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе будет облачно с прояснениями.
Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области днем — от +9 до +14ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
«Тульский пивзавод» совместно с «Волонтер 71» передал 10 000 бутылок воды для пациентов Тульской областной больницы