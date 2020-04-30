В первый день мая в Туле ожидается до +14 градусов

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе будет облачно с прояснениями.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области днем — от +9 до +14ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.