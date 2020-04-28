Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов

Фото из архива Myslo.

Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.

Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки — с 7.00 29 апреля по 7.00 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.

Центральный территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

ул. Каминского, 14,

ул. Кауля, 11,

пр. Ленина, 131,

пр. Ленина, 143,

ул. Михеева, 8,

ул. Н. Руднева, 72,

ул. Н. Руднева, 53,

ул. Новомосковская, 11,

ул. Перекопская, 7,

ул. Рязанская, 32,

ул. Циолковского, 5.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

пр. Ленина, 111,

пр. Ленина, 141 (магазин «Магнит»),

ул. Михеева, 13 (магазин «Пятерочка»),

Скуратовский микрорайон, 8.

Советский территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

ул. Болдина, 114,

ул. Вересаева, 7,

ул. Вересаева, 18,

пр. Ленина, 74,

ул. Мира, 16,

ул. Смидович, 2,

ул. Сойфера, 6,

ул. Сойфера, 19,

ул. Халтурина, 10,

ул. Ф. Энгельса, 114.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

ул. Пушкинская, д. 55,

ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 («Славянский сквер»),

пр. Ленина, д. 74−76.

Привокзальный территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

18-й проезд, 91,

ул. Ген. Маргелова, 1,

ул. Дм. Ульянова, 20,

ул. Кабакова, 79,

пр. Ленина, 118,

ул. М. Жукова, 14,

ул. Макаренко, 15,

ул. Одоевское ш., 30,

ул. Прокудина, 7,

ул. Седова, 2,

ул. Седова, 25,

ул. Серебровская, 12,

ул. Серебровская, 16.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

ул. Полюсная д. 66 (магазин «Прогресс»), с 9.00

ул. Карбышева д. 46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00

ул. Макаренко, д. 9-Б (магазин «Пятерочка»), с 9.00

площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00

ул. Ген. Маргелова, д. 1, с 15.00

п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00

п. Иншинский, д 34, с 15.00

По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.