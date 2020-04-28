Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов
Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.
Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки — с 7.00 29 апреля по 7.00 30 апреля.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:
- ул. Каминского, 14,
- ул. Кауля, 11,
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Михеева, 8,
- ул. Н. Руднева, 72,
- ул. Н. Руднева, 53,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Рязанская, 32,
- ул. Циолковского, 5.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
- пр. Ленина, 111,
- пр. Ленина, 141 (магазин «Магнит»),
- ул. Михеева, 13 (магазин «Пятерочка»),
- Скуратовский микрорайон, 8.
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:
- ул. Болдина, 114,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Вересаева, 18,
- пр. Ленина, 74,
- ул. Мира, 16,
- ул. Смидович, 2,
- ул. Сойфера, 6,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Халтурина, 10,
- ул. Ф. Энгельса, 114.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
- ул. Пушкинская, д. 55,
- ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 («Славянский сквер»),
- пр. Ленина, д. 74−76.
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:
- 18-й проезд, 91,
- ул. Ген. Маргелова, 1,
- ул. Дм. Ульянова, 20,
- ул. Кабакова, 79,
- пр. Ленина, 118,
- ул. М. Жукова, 14,
- ул. Макаренко, 15,
- ул. Одоевское ш., 30,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 25,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Серебровская, 16.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
- ул. Полюсная д. 66 (магазин «Прогресс»), с 9.00
- ул. Карбышева д. 46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00
- ул. Макаренко, д. 9-Б (магазин «Пятерочка»), с 9.00
- площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00
- ул. Ген. Маргелова, д. 1, с 15.00
- п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00
- п. Иншинский, д 34, с 15.00
По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.