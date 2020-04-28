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Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов
Фото из архива Myslo.

Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов

Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.

Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки — с 7.00 29 апреля по 7.00 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.

Центральный территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

  • ул. Каминского, 14,
  • ул. Кауля, 11,
  • пр. Ленина, 131,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Михеева, 8,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • ул. Н. Руднева, 53,
  • ул. Новомосковская, 11,
  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Рязанская, 32,
  • ул. Циолковского, 5.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

  • пр. Ленина, 111,
  • пр. Ленина, 141 (магазин «Магнит»),
  • ул. Михеева, 13 (магазин «Пятерочка»),
  • Скуратовский микрорайон, 8.
Советский территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

  • ул. Болдина, 114,
  • ул. Вересаева, 7,
  • ул. Вересаева, 18,
  • пр. Ленина, 74,
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Смидович, 2,
  • ул. Сойфера, 6,
  • ул. Сойфера, 19,
  • ул. Халтурина, 10,
  • ул. Ф. Энгельса, 114.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

  • ул. Пушкинская, д. 55,
  • ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 («Славянский сквер»),
  • пр. Ленина, д. 74−76.
Привокзальный территориальный округ

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»:

  • 18-й проезд, 91,
  • ул. Ген. Маргелова, 1,
  • ул. Дм. Ульянова, 20,
  • ул. Кабакова, 79,
  • пр. Ленина, 118,
  • ул. М. Жукова, 14,
  • ул. Макаренко, 15,
  • ул. Одоевское ш., 30,
  • ул. Прокудина, 7,
  • ул. Седова, 2,
  • ул. Седова, 25,
  • ул. Серебровская, 12,
  • ул. Серебровская, 16.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

  • ул. Полюсная д. 66 (магазин «Прогресс»), с 9.00
  • ул. Карбышева д. 46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00
  • ул. Макаренко, д. 9-Б (магазин «Пятерочка»), с 9.00
  • площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00
  • ул. Ген. Маргелова, д. 1, с 15.00
  • п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00
  • п. Иншинский, д 34, с 15.00
 

По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 +2
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