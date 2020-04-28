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Вспышка коронавируса в тульской колонии: заключенных с ОРВИ проверяют на covid-19
Фото из архива Myslo.

Вспышка коронавируса в тульской колонии: заключенных с ОРВИ проверяют на covid-19

По сведениям общественно-наблюдательного совета Тульской области, у 11 заболевших в ИК №2 города Тулы болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Общественно-наблюдательный совет контролирует ситуацию со вспышкой коронавируса в тульской колонии. Напомним, в колонии ФКУ ИК-2 при диагностировании на коронавирусную инфекцию подозреваемых, обвиняемых и осужденных заболевание выявили у 11 человек. Myslo писал об этом здесь

Как пишет ОНК со ссылкой на руководителя УФСИН России по Тульской области Ивана Прокопенко, в колонии все лица, имеющие признаки ОРВИ, обследуются на наличие или отсутствие коронавируса.

Признаки респираторного заболевания выявлены у 11 человек, диагноз подтвержден тестами. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья удовлетворительное.

Контактировавшие с заболевшими лица изолированы, проводится их тестирование на наличие заболевания. Все они также под наблюдением медработников. В целях профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территории регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.

В УФСИН организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидситуацией.

Запас противовирусных и противобактериальных препаратов во всех исправительных учреждениях имеется в достаточном количестве.

Сюжет: Коронавирус
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